DEUTSCHE BANK - Nach den Zahlen verpufft die Erholung weiter

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 8,055 € (XETRA)

Deutsche Bank erzielt im 2. Quartal einen Ertrag von €6,65 Mrd (VJ: €6,238 Mrd, Analystenprognose: €6,424 Mrd), ein EBT von €1,547 Mrd (VJ: €1,165 Mrd, Prognose: €1,33 Mrd), ein ROTE von €7,9 % (VJ: 5,5 %) und einen Nettogewinn nach Minderheiten von €1,046 Mrd (VJ: €692 Mio, Prognose: €788 Mio). Im Ausblick auf 2022 erwartet die Deutsche Bank weiterhin Erträge von €26 bis €27 Mrd (Prognose: €26,1 Mrd). Ausblick für 2025 bestätigt.Quelle: Guidants News

Es ist ein schmaler Grat auf dem die Aktie der Deutschen Bank nach dem Abverkauf der letzten drei Monate knapp über der Unterstützung bei 7,35 EUR wandelt. Darunter liegt zwar bei 7,09 EUR ein weiteres kurzfristiges Abwärtsziel, das sich aus den Längenverhältnissen der ersten großen Verkaufswelle des Jahres von 14,63 bis 8,16 EUR ergibt. Doch danach liegt der nächste solide Support erst wieder bei 5,79 EUR.

Daher ist es umso problematischer, wenn eine begonnene Erholung nach der Rückeroberung der früheren Unterstützung bei 8,16 EUR und lediglich einem Anstieg an die kurzfristige Abwärtstrendlinie schon wieder in sich zusammenfällt, wie es die Aktie der Deutschen Bank aktuell vorführt. Sollte es nicht schleunigst zu einem Ausbruch über 8,67 EUR und daraus resultierend einem Anstieg bis 9,15 und später 9,70 EUR kommen, drohen also weitere Verkaufswellen. Diese könnten schon bei Kursen unter 7,75 EUR einsetzen, unter das bisherige Tief und an den Support bei 7,35 und das Kursziel bei 7,09 EUR führen. Dort müssten die Bullen erneut das Ruder herumreißen, um einen starken Einbruch zu verhindern.

Charttechnisches Fazit: Um mittelfristige Abgaben unter 7,09 EUR in Richtung 5,79 EUR zu verhindern, müsste die Aktie der Deutschen Bank zeitnah über 8,67 EUR ansteigen. Dann könnte eine Erholung bis 9,15 EUR folgen.

Deutsche Bank Chartanalyse (Tageschart)

