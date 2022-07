AMAZON - Umsatz hui, Aktie +14%

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 122,280 $ (Nasdaq)

Es scheint, als seien die Befürchtungen des Marktes bezüglich eines schwachen Quartalsberichts von Amazon wieder einmal unangebracht gewesen. Oder anders ausgedrückt: Man muss gewisse Prioritäten setzen. Denn dass Amazon unterm Strich einen Verlust ausgewiesen hat, interessiert nicht. Der Markt feiert den Umsatz.

Umsatz hui, Ergebnis pfui

Im Detail erzielte der E-Commere-Riese im zweiten Quartal einen Umsatz von 121,23 Mrd. USD, 7 % mehr als noch im Vorjahresquartal. Analysten hatten nur mit 119,09 Mrd. USD gerechnet. In der Cloudsparte AWS beliefen sich die Umsätze auf 19,7 Mrd. USD (+33 %), im Werbegeschäft auf 8,76 Mrd. USD (+18 %). Beide Werte lagen ebenfalls über der Markterwartung. Vor allen Dingen der Umsatzausblick auf das dritte Quartal fällt positiv aus. Das Management rechnet mit einem Erlösanstieg auf 125 bis 130 Mrd. USD, wohingegen Analysten nur mit 126,3 Mrd. USD und gerechnet hatten. Die ausgegebene Spanne würde einen Umsatzanstieg zwischen 13 und 17 % gegenüber dem dritten Quartal 2021 bedeuten.

Wenig berauschend sah einmal mehr das Ergebnis aus. Amazon musste auf die Rivian-Beteiligung erneut 3,9 Mrd. USD abschreiben. Insgesamt kam es damit bereits zu Abschreibungen von 11,5 Mrd. USD in diesem Jahr. Der operative Gewinn brach von 7,7 auf 3,3 Mrd. USD ein. Alleine AWS steht hierbei für einen operativen Gewinn von 5,7 Mrd. USD, machte also mehr als den gesamten Gewinn in Q2 aus. Unterm Strich verbuchte der Konzern einen Verlust von 2,0 Mrd. USD. Extrem sehen die Daten beim Cashflow aus. Der operative Cashflow brach um 40 % auf 35,6 Mrd. USD ein (TTM-Betrachtung), der Free Cashflow drehte von 12,1 Mrd. USD auf -23,5 Mrd. USD.

Der Markt konzentriert sich vorrangig aber wohl auf die Umsatzdaten. Anders ist der Kurssprung von knapp 14 % nachbörslich kaum zu erklären. Charttechnisch warten nun eine ganze Reihe an Widerständen. Gemessen an den vorbörslichen Kursen wären vorbörslich ein Gap bei 140,30 USD und eine wichtige Horizontale bei 144,40 USD zu nennen.

Fazit: Die Kursreaktion bei Amazon zeigt, wie groß die Angst vor schwachen Zahlen war. Der Quartalsbericht fiel, wie oben gezeigt, mehr als gemischt aus, scheint aber zu reichen. Anleger sollten dem fahrenden Zug nicht mehr hinterspringen.

Amazon-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)