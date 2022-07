ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller habe eine solide Leistung gezeigt und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das laufende vierte Geschäftsquartal habe Apple sogar ein beschleunigtes Wachstum in einem schwierigen Konjunkturumfeld mit rückläufigen Verbraucherausgaben, Währungsschwankungen und Lieferproblemen in Aussicht gestellt, lobte er./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 22:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 22:56 / BST