Chip-Auftragsfertiger TSMC mit Rekord-Quartalsgewinn

(Reuters) - Der wachsende Bedarf an Computerchips für Künstliche Intelligenz (KI) beschert dem weltgrößten Chip-Auftragsfertiger TSMC einen weiteren Gewinnsprung und das höchste Quartalsergebnis der Firmengeschichte.

Das Nettoergebnis sei im zweiten Quartal um 60 Prozent auf umgerechnet 11,63 Milliarden Euro gestiegen, teilte der taiwanische Konzern am Donnerstag mit. Das ist rund eine halbe Milliarde Euro mehr als erwartet und das fünfte Quartal mit einem zweistelligen prozentualen Plus in Folge. Vergangene Woche hatte TSMC bereits ein Umsatzplus von knapp 40 Prozent auf 933,8 Milliarden Taiwan-Dollar bekanntgegeben.

Ein Ende dieses stürmischen Wachstums sei nicht in Sicht, sagte Branchenexperte Mario Morales vom Research-Haus IDC. Während der Markt für Chip-Auftragsfertiger im laufenden Jahr voraussichtlich um 17 bis 18 Prozent wachsen werde, erwarte er beim Marktführer TSMC einen Umsatzanstieg von fast 30 Prozent.