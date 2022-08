BorgWarner wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Der amerikanische Automobilzulieferer BorgWarner Inc. (ISIN: US0997241064, NYSE: BWA) zahlt am 15. September 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,17 US-Dollar aus, wie am Freitag berichtet wurde. Record date ist der 1. September 2022. Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 0,68 US-Dollar.

Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 38,46 US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,77 Prozent. Die Firma mit Sitz in Auburn Hills (Michigan) ist 1880 gegründet worden und hat sich auf die Bereiche Getriebe, Getriebekomponenten, Kupplungen oder auch Allradantriebssysteme spezialisiert.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,87 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,01 Mrd. US-Dollar), wie am 4. Mai 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 200 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 65 Mio. US-Dollar).

Die Aktie verzeichnet an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 ein Kursminus von 14,67 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 9,21 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022).

Redaktion MyDividends.de