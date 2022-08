HSBC hebt die Zwischendividende an

Die britische Großbank HSBC Holdings (ISIN: GB0005405286) will eine erste Zwischendividende in Höhe von 0,09 US-Dollar (ca. 0,08 Euro) für das Jahr 2022 (31. Dezember 2022) ausschütten, wie HSBC am Montag mitteilte. Auszahlungstermin ist der 29. September 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 18. August 2022. Im Vorjahr lag die Zwischendividende bei 0,07 US-Dollar.

Die Gesamtdividende (erste Zwischendividende: 0,07 US-Dollar + zweite Zwischendividende: 0,18 US-Dollar) für das Jahr 2021 lag bei 0,25 US-Dollar. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 6,48 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,77 Prozent. HSBC erwartet für 2023 und 2024 eine Ausschüttungsquote von rund 50 Prozent. Im Jahr 2023 soll auch wieder auf die Zahlung einer vierteljährliche Dividende umgestellt werden.

Das Ergebnis vor Steuern sank in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2022 um rund 15 Prozent auf 9,2 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz auf berichteter Basis betrug 25,24 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 25,55 Mrd. US-Dollar). Die Ergebnisse lagen über den Erwartungen des Marktes.

Die Großbank wurde 1865 gegründet und hat über 40 Mio. Kunden weltweit. Es werden knapp 230.000 Mitarbeiter in 64 Ländern beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de