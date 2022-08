Schwäche wird gekauft | Boeing mit Rückenwind

Nach den kräftigen Gewinnen der letzten beiden Wochen sehen wir am Montag vorbörslich leichte Gewinnmitnahmen. In dieser Woche werden neben den Arbeitsmarktdaten erneut Ergebnisse im Fokus stehen. Neben AMD melden unter anderem auch Caterpillar, Ebay, Fortinet, Airbnb und Booking Holding.



0:00 - Intro

0:24 - Leichte Gewinnmitnahmen

2:40 - Wende der Geldpolitik zu früh eingepreist?

5:19 - Market Timing Report

6:24 - Saisonale Trends für August

7:16 - Boeing

8:36 - ON Semiconductor

9:39 - Ausblick | Berichtssaison besser als befürchtet

10:30 - Einkaufsmanagerindex | Arbeitsmarktdaten

12:17 - China: Tech, Immobilienmarkt, Tauziehen mit Börsenaufsicht

15:18 - OPEC-Tagung am Mittwoch

17:05 - Analystenkommentare zu Roku

17:26 - Caesar



