Dax startet fester - Zalando nach Zahlen gefragt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist am Donnerstag mit einem leichten Plus in den Handel gestartet und hat damit seine jüngste Erholung fortgesetzt.

Der deutsche Leitindex rückte um 0,4 Prozent auf 13.638 Zähler vor. "Die Berichtssaison läuft bislang deutlich besser als erwartet und das gibt dem Aktienmarkt im Moment Rückenwind", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Im Blick haben die Investoren neben den Firmenbilanzen auch den Zinsentscheid der Bank of England (BoE), der am Mittag erwartet wird. Eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt gilt als ausgemacht.

Charts zu den Werten im Artikel DAX Kursindex

DAX

Zalando

Werbung

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien von Zalando mit einem Plus von drei Prozent. Europas größter Online-Modehändler will nach zwei Quartalen in Folge mit sinkenden Umsätzen wieder wachsen. Auf der Verliererseite stand Bayer. Die Aktien gaben trotz eines deutlichen Ergebnissprungs im zweiten Quartal 0,3 Prozent nach.

Im MDax ragte Dürr heraus. Der Nachfrageboom im ersten Halbjahr stimmt den Maschinen- und Anlagenbauer zuversichtlicher. Der Vorstand hob für den Auftragseingang sein Jahresziel an und erwartet nun 4,4 bis 4,7 Milliarden Euro statt 4,1 bis 4,4 Milliarden. Die Aktien legten mehr als sechs Prozent zu.

(Bericht von: Daniela Pegna. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)