PINTEREST - Gewinn -50%, Aktie +20%

Das Fazit des letzten Artikels zur Pinterest-Aktie lautete: Als alleiniges Investmentkriterium ist ein Einstieg wie der von Elliott aber sicherlich zu wenig. Auch gefällt mir der Chart bislang nicht. Daher bleibt der Titel bis auf Weiteres nur ein Watchlistkandidat. Und tatsächlich wurde der Anstieg in der Aktie wieder komplett verkauft. Heute folgt vorbörslich das nächste zweistellige Kursplus. Hat sich an meiner Einschätzung etwas geändert?

Elliott bestätigt Einstieg

Um die Antwort vorwegzunehmen: Nein. Hierfür sieht der Quartalsbericht einfach zu gruselig aus. Einzig beim Umsatz legte Pinterest zu. Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal 2022 verglichen mit dem Vorjahresquartal um 9 % auf 666 Mio. USD. Die Nutzerzahlen fielen um 5 % auf 433 Mio. Nach einem Gewinn von 69 Mio. USD im Vorjahreszeitraum fiel im zweiten Quartal ein Verlust von 43 Mio. USD an. Auf non-GAAP-Basis brach der Gewinn um 54 % auf 77,4 Mio. USD ein.

Die Börse scheint sich wohl weiter auf den Elliott-Einstieg zu konzentrieren. Anders ist die Kursreaktion kaum zu erklären. Gestern nach Börsenschluss bestätigte der umtriebige Großaktionär, dass er Anteile an Pinterest erworben habe und nun der größte Aktionär des Unternehmens sei. Elliott sei vom Wachstumspotenzial von Pinterest und der Möglichkeit, Value zu generieren, überzeugt, heißt es unter anderem in der Meldung.

Analysten erwarten bei Pinterest in diesem Jahr einen Umsatz von rund 2,9 Mrd. USD und einen Gewinnrückgang um gut 22 %. 2023 soll der Umsatz in Richtung 3,5 Mrd. USD steigen und sich das Ergebnis wieder auf 1,05 USD je Aktie verbessern.

Fazit: Ich habe die Pinterest-Aktie schon seit geraumer Zeit auf der Watchlist. Der Einstieg von Elliott zeigt, dass auch andere Investoren die Aktie inzwischen attraktiv bewertet sehen. Wie bereits Mitte Juli würde ich dem Kurssprung aber heute nicht hinterherlaufen. Charttechnisch wartet um 24 USD eine Widerstandszone, eine abgeschlossene Bodenbildung bei der Aktie liegt immer noch nicht vor.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 2,58 2,91 3,48 Ergebnis je Aktie in USD 1,13 0,88 1,05 Gewinnwachstum -22,12 % 19,32 % KGV 21 27 22 KUV 6,2 5,5 4,6 PEG neg. 1,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

