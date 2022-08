SYMRISE - Wird das ein Boden?

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 113,000 € (XETRA)

Nach ihrem Allzeithoch bei 132,65 EUR vom 22. November 2021 musste die Aktie Symrise-Aktie deutliche Verluste hinnehmen und fiel auf und sogar knapp unter die Unterstützung bei 95,88 EUR.

Seit Anfang März 2022 läuft die Aktie auf dieser Unterstützung volatil seitwärts und kletterte dabei in der Spitze auf 115,45 EUR. Mitte Juni kam es noch einmal zu einem Test des Unterstützungsbereiches um 95,88-94,60 EUR. Seitdem bestimmt ein kurzfristiger Aufwärtstrend das Kursgeschehen. Dieser Trend führte den Wert am Freitag nahe an den Widerstandsbereich um 115,45 EUR.

Im vorbörslichen Handel wird die Aktie nach den aktuellen Zahlen, welche das Unternehmen heute bekannt gegeben hat, knapp über diesem Widerstandsbereich gehandelt.

Symrise erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von 2,26 Mrd. EUR (VJ: 1,91 Mrd. EUR, Analystenprognose: 2,22 Mrd. EUR), ein Ebitda von 485,5 Mio. EUR (VJ: 419,8 Mio. EUR, Prognose: 462,7 Mio. EUR) und einen Nettogewinn von 229 Mio. EUR (VJ: 196 Mio. EUR). Im Ausblick auf 2022 erhöht das Unternehmen die Umsatzprognose und erwartet ein Wachstum (organisch) von deutlich über 7 % (bisher: 5 bis 7 %).

Quelle: Guidants News

Fortsetzung der Rally, wenn …

Etabliert sich die Symrise-Aktie in den nächsten Tagen über 115,45 EUR, dann würde sie eine Bodenformation in Form eines Doppelbodens vollenden. Das rechnerische Ziel läge dann bei 141,64 EUR und somit auf einem neuen Allzeithoch. Sollte die Aktie aber unter 108,15 EUR abfallen, wäre der kurzfristige Aufwärtstrend beendet. In diesem Fall könnte es zu einem weiteren Rückfall gen 95,88-94,60 EUR kommen.

Fazit: Die Symrise-Aktie hat Chancen einen Boden zu vollenden und anschließend auf neue Rekordhochs anzusteigen. Der heutige Handelstag könnte wichtige Hinweise in diese Richtung mit sich bringen.

Symrise

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)