AMD - Umsatzausblick enttäuscht, Aktie unter Druck

AMD gab gestern nachbörslich Quartalszahlen bekannt. Diese fielen zunächst gut aus. Das Unternehmen verdiente 1,05 USD je Aktie. Analysten hat mit 2 Cent weniger gerechnet. Der Umsatz lag bei 6,6 Mrd. USD und damit 0,07 Mrd. USD über den Schätzungen. Allerdings fiel der Ausblick enttäuschend aus.

Die Deutsche Bank lässt sich von diesem Umsatzausblick nicht beirren und hebt das Kursziel von 85 USD auf 95 USD. Die Einschätzung ist „hold“.

Bisher reagiert die Aktie mit Abschlägen auf die Zahlen und Prognosen. Gestern schloss sie bei 99,29 USD, aktuell wird sie bei 94,35 USD getaxt.

Die AMD-Aktie markierte am 30. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 164,46 USD. Seitdem befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel er im Juni auf ein Tief bei 72,96 USD zurück. Damit testete er den EMA 200 (Wochenbasis). Zudem fiel die Aktie auf das noch offene Aufwärtsgap vom 29. Juli 2020 zurück. Dieses Gap, das zwischen 69,80 USD und 73,90 USD liegt, hat in den letzten beiden Jahren mehrmals Halt gegeben.

Auch im Juni 2022 hielt diese Unterstützung. Die Aktie erholte sich zuletzt deutlich und drang in die Widerstandszone zwischen 94,28 USD und 99,23 USD ein. Gestern schloss der Wert sogar minimal darüber.

Neue Verkaufswelle?

Die Erholung in der AMD-Aktie erreichte gestern einen möglichen Endpunkt. Der Abschlag nach den Zahlen könnte der Start einer neuen Verkaufswelle sein. In dieser könnte es zu Abgaben gen 73,90-69,80 USD oder sogar an das alte Allzeithoch bei 59,27 USD aus dem Februar 2020 kommen.

Sollte der Aktie aber ein Ausbruch über 109,57 USD gelingen, wäre die Korrektur seit November 2021 zu Ende. Die Aktie könnten dann wieder in Richtung Allzeithoch blicken.

Fazit: Die AMD-Aktie könnte nach den Zahlen den Vorreiter für den Nasdaq 100 spielen und bereits jetzt in eine Abwärtsbewegung einschwenken, während der Index noch ein wenig Restpotenzial in der laufenden Erholung hat.

