REGENERON PHARMA - Kaufwelle läuft nach Zahlen an

Am 08. April 2022 markierte die Regeneron-Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 747,42 USD. Seitdem läuft eine Korrektur. Im Tief fiel die Aktie auf die Unterstützung bei 539,18 USD zurück. Dort drehte der Wert am 14. Juni wieder nach oben. Nach einem ersten Schub auf 624,48 USD konsolidierte der Wert zuletzt in einer bullischen Flagge.

Heute gab das Unternehmen Quartalszahlen bekannt. Der Gewinn liegt bei 9,77 USD und damit 1,17 USD über der durchschnittlichen Schätzung. Beim Umsatz wurden die Erwartungen mit 2,86 Mrd. USD um 0,07 Mrd. USD übertroffen. Die Aktie reagiert auf diese Zahlen positiv und steigt in den ersten Handelsminuten um über 5 % an. Damit kommt es zum Ausbruch aus der Flagge.

Rallystart

Die Regeneron-Aktie bildet heute offenbar ein neues Kaufsignal aus. Dieses Signal könnte die Aktie zu einer Rally an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 636,22 USD und später sogar an das Allzeithoch veranlassen.

Sollte die Aktie aber unter das heutige Aufwärtsgap, das zwischen 595,16 USD und 585,96 USD abfallen, dann würde ein erneuter Rückfall in Richtung 239,18 USD drohen.

Fazit: Die Zahlen sind vermutlich der Startschuss für eine mehrwöchige Rally.

