Salesforce: Klappt es diesmal?

Bereits in der letzten technischen Analyse vom 21. Juli 2022: „Salesforce: Interessanter Chart“ wurde auf eine potenzielle Bodenbildungsphase in der Salesforce-Aktie hingewiesen. Der anfänglich mutmaßliche Keil scheint in einen Rechteckboden überzugehen, die Akte steht offenbar kurz vor dem Ausbruch. Anbei noch mal ein Auszüge aus der letzten Beurteilung.

Momentum wächst!

„Gelingt es die jüngsten Verlaufshochs um 190,40 US-Dollar mindestens per Wochenschlusskurs erfolgreich zu überwinden, könnte ein Trendwechsel vonstattengehen und Kurspotenzial zunächst an 202,34 US-Dollar freisetzen und darüber in den Bereich von rund 220,00 US-Dollar und dadurch den 200-Tage-Durchschnitt. Für dieses Szenario könnte ein entsprechendes Long-Instrument zum Einsatz kommen. Innerhalb der laufenden Seitwärtsspanne ist das Papier dagegen neutral zu bewerten. Unterhalb von 154,64 US-Dollar würden allerdings weitere und besonders empfindliche Abschläge auf rund 120,00 US-Dollar drohen.“