30 Aktien reichen, um gut zu schlafen und eine hohe Rendite zu erhalten!

Reichen 30 Aktien aus, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen? Das könnte eine der Fragen sein, die sich viele Anleger stellen, wenn sie mit dem Investieren anfangen. Im Gegenzug nutzen viele Anleger mittlerweile ETFs, um mit einen einzigen Produkt eine Vielzahl von Aktien zu erwerben.

Sind 30 Aktien also genug für eine Portfoliodiversifizierung?

Aber zurück zur eigentlichen Frage, ob 30 Aktien für eine gute Diversifizierung ausreichen. Um es kurz und knackig vorwegzunehmen: Ja.

Ein Portfolio mit 30 Aktien kann bei einer guten Auswahl an qualitativ hochwertigen Unternehmen eine angemessene Rendite bei niedriger Volatilität bieten.

Gewichtet man alle Aktien gleich, so läge der Anteil einer einzelnen Aktie bei 3,3 %. Der Anteil wäre damit hoch genug, um von den Chancen eines Einzelinvestments zu profitieren. Gleichzeitig wäre er aber auch niedrig genug, um Kursrückgänge nicht in einem hohen Ausmaß durchschlagen zu lassen.

Diversifizierung über verschiedene Industrien, Sektoren und Anlageklassen

Streut man die 30 Aktien auf eine Vielzahl von Industrien und Sektoren, so sollten diese – unabhängig vom Systemrisiko Aktie – einen teilweise ausbalancierenden Charakter haben. Besser wird die Diversifikation, wenn man über verschiedene Anlageklassen streut – wie beispielsweise Private Equity, Immobilien, Schiffe, Windparks, Kryptowährungen, Gold oder Ähnliches.

Schaut man sich die Gewichtung der größten Positionen von ETFs oder Fonds an, so findet man häufig ähnliche Gewichtungen. Die Manager sichern sich so ab, um nicht allzu sehr vom Gesamtmarkt abzuweichen und Risiken zu streuen.

Ein höheres Risiko wird manchmal bewusst gewählt

Gleichzeitig kann man sich mit höheren Einzelrisiken vom Markt absondern. Gewichtet man nämlich Einzelaktien stärker und entwickeln diese sich noch überdurchschnittlich, so profiliert sich der Investmentmanager als Investment-Guru.

Kurzfristig kann dies immer ein Glücksgriff sein. Wer ein echter Guru ist, der sollte aber über Jahrzehnte eine überdurchschnittliche Performance halten können. Und das gelingt leider den wenigsten.

30 Aktien könnten ausreichen, um eine gute Diversifizierung zu erreichen. Um aber eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen, sollte man auch in Aktien investieren, die in den nächsten Jahren überdurchschnittlich hohe Renditen bringen.

Dieser Sachverhalt wiederum ist für keinen Anleger vorherzusehen, denn niemand besitzt eine Glaskugel, mit der man die Zukunft vorhersagen kann.

Qualitativ hochwertige Unternehmen mit Burggraben

Wer nicht den nächsten Trend suchen möchte, der könnte seinen Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit einem tiefen Burggraben richten. Hierbei handelt es sich um Anteilsscheine von fundamental starken Unternehmen, deren Geschäftsmodell durch Patente, Marken oder Wettbewerbspositionen abgesichert ist.

Solche Unternehmen besitzen oftmals leider auch einen Prämienaufschlag bei der Bewertung. Sie sind teuer, womit die erwartete Rendite kurzfristig niedriger ausfällt.

Wer aber langfristig denkt, der könnte einen Vorteil besitzen: Langfristig entwickeln sich qualitativ hochwertige Unternehmen oft besser, als es viele Anleger heute antizipieren mögen.

