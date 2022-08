BIONTECH - Geht die Rally weiter?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 180,440 $ (Nasdaq)

Die Biontech-Aktie testete am 22. Juni 2022 das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch. Dieses Retracement liegt bei 116,75 USD. Seitdem befindet sich der Wert in einer Aufwärtsbewegung.

Zwar scheiterte der Wert zunächst am Widerstand bei 170,25 USD. Aber nach einer Konsolidierung in einem symmetrischen Dreieck setzte die Aktie nach den letzten Quartalszahlen des Konkurrenten Moderna ihre Rally fort. Inzwischen kam es zum Ausbruch aus dem Dreieck und über den Widerstand bei 170,25 USD. Aber die zentrale Hürde im Chartbild der Biontech-Aktie liegt noch etwas entfernt. Sie ist noch offenen Teil des Abwärtsgaps vom 18. Januar 2022 zwischen 189,07 USD und 194,61 USD.

Wichtige Hürde voraus

Kurzfristig kann die Biontech-Aktie noch in Richtung dieser zentralen Hürde ansteigen. Aber erst ein Ausbruch über diese Hürde würde der Aktie etwas größeres Potenzial eröffnen. In diesem Fall wäre ein Anstieg gen 230 USD und damit an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch möglich.

Sollte die Aktie aber unter das Aufwärtsgap vom Mittwoch zwischen 168,74 USD und 161,01 USD abfallen, würden sich die Aussichten deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte zu Abgaben gen 146 USD und später sogar 116,75 USD kommen.

Fazit: Die Moderna-Zahlen haben der Biontech-Aktie einen Push verliehen. Aber das Potenzial daraus ist schon großteils verfrühstückt. Für weiteres Potenzial muss die Aktie zunächst eine wichtige Hürde durchbrechen.

Zusätzlich lesenswert:

LL FOR ONE – Aktie hat jetzt auch noch Corona bekommen

NEMETSCHEK - Der Ausbruch läuft!

NASDAQ 100 - Entscheidung steht an

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

BioNTech SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)