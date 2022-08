DAX® - Erneutes Aufwärtsgap

Mit einer weiteren Aufwärtskurslücke (13.595 zu 13.629 Punkten) setzte der DAX® gestern zunächst seinen Lauf der letzten Wochen fort. In Zukunft dient – gerade für tradingorientierte Anlegerinnen und Anleger – dieses Gap als erste Unterstützung. Übergeordnet bleibt es bei dem zuletzt immer wieder diskutierten kurstreibenden Faktor in Form der seit Juni ausgebildeten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen „Einschnittes“ ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotential von 1.000 Punkten bzw. ein Kursziel im Bereich von 14.400 Punkten. Doch die gestrige Kursentwicklung zeigt mit dem Tageshoch bei 13.793 Punkten und den anschließenden Gewinnmitnahmen, dass die deutschen „blue chips“ Respekt vor dem charttechnischen Zwischenziel aus den alten Ausbruchsmarken bei 13.500/13.800 Punkten haben. Immerhin konnte der DAX® gestern die Kurslücke von Mitte Juni schließen. Dennoch ist ein Sprung über diese Schlüsselzone notwendig, um das Kursziel aus der o. g. S-K-S-Formation tatsächlich in Angriff zu nehmen. Auf der Unterseite besteht dagegen eine weitere wichtige Rückzugszone bei knapp 13.400 Punkten (Hoch vom 20. Juli, 50-Tages-Linie sowie Nackenlinie der angeführten unteren Umkehr).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

