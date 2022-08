NEMETSCHEK - Der Ausbruch läuft!

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 70,980 € (XETRA)

Mit einem Doppelboden kurz vor der Unterstützung bei 50,59 EUR endete der Abwärtstrend der Nemetschek-Aktie Mitte Juli. Die Trendwendeformation wurde Ende Juli mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung aktiviert und direkt der Widerstandsbereich um 69,00 EUR angelaufen. Doch auf Höhe des Zwischentiefs vom März und der Erholungshochpunkte von Ende Mai bzw. Anfang Juni hielt sich die Aktie nicht lange auf. Schon gestern brach der Wert über die Zone und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie aus.

Damit könnte sich der Aufwärtstrend der letzten Tage auf Basis der nun gültigen Fibonacci-Projektionen bis 72,89 und 76,40 EUR ausdehnen. An dieser Stelle verläuft auch eine übergeordnete Aufwärtstrendlinie, von der der Wert kurz nach unten abprallen dürfte. Letztlich ist aber von einem weiteren Aufwärtsimpuls bis an das Zwischenhoch von Ende April bei 82,30 EUR auszugehen. Darüber stünde mittelfristig schon eine Rallye bis 94,78 EUR an.

Sollte die Aktie dagegen deutlich unter 67,00 EUR zurücksetzen, dürfte dies der Auftakt für eine kurzfristige Korrektur in Richtung 62,18 EUR werden. Mehr als eine Gegenbewegung im intakten Aufwärtstrend ist jedoch nicht zu erwarten.

Nemetschek Chartanalyse (Tageschart)

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9,99 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)