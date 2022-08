VERTEX - Das ist nun wirklich knapp!

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 274,850 $ (Nasdaq)

Die Vertex-Aktie stieg zuletzt, wie erwartet, noch einmal an den Widerstand bei 292,75 USD, kam dort aber nicht mehr weiter. Seit einem Monat läuft eine zähe Konsolidierung. Liefern die Zahlen neue Impulse?

Ausgefallen sind sie in jedem Fall ordentlich. So stieg der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22 % auf 2,20 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie vervielfachte sich sogar und erreichte 3,60 USD je Aktie. Damit toppte das Vertex-Management die Analystenprognose eines Umsatzes von 2,13 Mrd. USD und eines Gewinns je Aktie von 3,49 USD. Der Cashbestand kletterte im ersten Halbjahr um 1,7 Mrd. USD auf nun 9,3 Mrd. USD.

Umsatzprognose angehoben

Aufgrund der gut laufenden Geschäfte, vor allen Dingen beim Mukoviszidose-Medikament Trifakta/Kaftrio, hat das Management die Jahresprognose erhöht und stellt nun einen Umsatz zwischen 8,6 und 8,8 Mrd. USD in Aussicht (zuvor 8,4 bis 8,6 Mrd. USD). Der Wermutstropfen: Die Kosten werden mit 3,48 bis 3,63 Mrd. USD auch höher ausfallen als zuletzt angenommen (3,30 bis 3,45 Mrd. USD). Die Aktie reagierte nachbörslich kaum.

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Biotech-Wert derzeit "auf der letzten Rille". Er hält mit Ach und Krach noch die untere Begrenzung einer potenziellen Flagge und eine Horizontale bei 275,26 USD. Erst Kurse über dem Widerstand bei 282,91 USD und der oberen Begrenzung der Flagge würdem ein Kaufsignal erneut in Richtung 292,75 USD auslösen. Fällt der Biotech-Wert dagegen aus dem Trendkanal heraus, drohen Abgaben in Richtung 260 USD. Spätestens an der Aufwärtstrendlinie müssen die Käufer eine Stabilisierung bewirken.

Fazit: Noch ist kurzfristig nicht alles verloren für die Bullen in der Vertex-Aktie. Ein baldiger Konter muss aber her, sonst droht der Biotech-Titel weiter in Richtung 260 USD abzurutschen.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 7,57 8,58 9,25 Ergebnis je Aktie in USD 13,02 14,31 15,57 Gewinnwachstum 9,91 % 8,81 % KGV 21 19 18 KUV 9,3 8,2 7,6 PEG 1,9 2,0 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Vertex-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)