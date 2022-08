Alexa, starte meinen Roomba! Was will Amazon mit iRobot? (Eine ganze Menge!)

Amazon (WKN: 906866) will also iRobot (WKN: A0F5CC) kaufen. Das ist die Quintessenz, die wir zum Ende dieser Woche erhalten haben. Die spannende Frage ist jedoch nicht nur, was Investoren des kleinen Unternehmens tun sollten. Nein, sondern ob es Mehrwerte für Investoren des Tech- und E-Commerce-Akteurs gibt.

Der Titel verrät es bereits: Amazon könnte mit iRobot die eigene Robotik-Revolution starten. In das eigene Ökosystem passen die Hardware-Gadgets durchaus. Es ist die langfristige Vision, die mithilfe dieses Deals ein weiteres Mosaikteilchen erhält.

Amazon kauft iRobot und etabliert sich in deinem Wohnzimmer

Es klingt eigentlich ziemlich simpel, ist jedoch sehr naheliegend. Amazon könnte iRobot und die Heimroboter in das eigene Ökosystem integrieren. Das bedeutet, dass wir als Verbraucher in Zukunft immer mehr von den Software-, aber auch von den Hardware-Lösungen des US-amerikanischen Kraken-Konzerns abhängig sein können. Positiver ausgedrückt: Das Management erarbeitet sich ein etabliertes Ökosystem.

Wenn die Heimroboter von iRobot zukünftig in das Ökosystem von Amazon integriert sind, so kann das für uns als Verbraucher vieles vereinfachen. So wie eben das Starten der Roboter durch Alexa per Sprachsteuerung. Aber es geht primär um die Integration, dass wir mehr und mehr kleine Helfer aus einer Hand in unseren Alltag integrieren, die wiederum miteinander agieren und vernetzt sind. Das wäre eine Möglichkeit, die eigene Stärke in den Wohnzimmern konsequent auszubauen. Oder auch im Garten, wenn es um die Rasenmäher geht.

Amazon sollte das Potenzial haben, die Lösungen von iRobot noch deutlicher zu platzieren. Entweder, in dem man die neue Marke in das eigene Leistungsspektrum integriert. Oder aber, indem man das Know-how und die technischen Details verwendet. Egal, wie wir es drehen und wenden: Das Ökosystem ist das, worum es für mich primär bei diesem Deal für den US-Tech-Konzern geht.

Ein kleines Mosaikteilchen mit Potenzial

Natürlich ist iRobot für Amazon eher ein kleines Mosaik-Teilchen. Wobei es direkt ein Milliarden-Umsatz-Potenzial geben sollte. Aber die weiteren Möglichkeiten und ein wenig Subvention dürfte das sein, was langfristig noch viel mehr Potenzial bedeutet. Heimroboter und Rasenmäher könnten erst der Anfang sein. Weitere technische Spielereien sind definitiv denkbar.

Insofern passt der Zukauf für mich in die Strategie. Ich würde nicht unbedingt mit kurzfristigen, spürbaren Effekten rechnen. Aber es gibt eben ein Quäntchen Potenzial, dass das Management diese Übernahme für eine konsequente Erweiterung der eigenen Tech-Lösungen verwendet. Es geht schließlich in gewisser Weise um eine Robotik-Revolution, die der Tech-Konzern bereits mit Alexa vor vielen Jahren gestartet hat.

