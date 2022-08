AMADEUS FIRE - Zurück in die charttechnische Bedeutungslosigkeit?

Amadeus Fire AG - WKN: 509310 - ISIN: DE0005093108 - Kurs: 109,000 € (XETRA)

Seit dem Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der Aktivierung einer bärischen SKS-Formation zu Jahresbeginn, korrigiert die Aktie von Amadeus Fire ihren langfristigen, im Jahr 2009 begonnenen Aufwärtstrend. Dabei wurde zuletzt auch das Zwischentief bei 117,20 EUR gebrochen und der Support bei 114,80 EUR angesteuert.

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, auf die mein Kollege Sascha Gebhard in einer ausführlichen fundamentalen Analyse eingegangen ist, blieben bullische Impulse aus. Die Aktie brach in der Folge an das Tief des Januar 2021 bei 108,20 EUR ein.

Unter 108,20 EUR droht ein starker Kursrutsch

Sollte diese Marke jetzt unterschritten werden, könnte sich der laufende Abverkauf erneut beschleunigen. Zunächst wäre ein Einbruch an das Kursziel bei 99,00 EUR wahrscheinlich. Im großen Bild ist allerdings bis zum Oktobertief aus dem Jahr 2020 bei 86,70 EUR keine markante Unterstützung mehr auszumachen. Auf diesem Niveau, auf dem auch die langfristige Aufwärtstrendlinie verläuft, sollte sich der Wert allerdings wieder stabilisieren und so auch einen Abverkauf bis 69,00 EUR verhindern.

Um der Gefahr eines solchen Einbruchs zu entgehen, müsste mindestens der Bereich um 116,00 EUR zurückerobert werden. Für ein nachhaltiges Kaufsignal muss jedoch die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 122,00 EUR durchbrochen werden.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Amadeus Fire steht schon mit einem Bein in der nächsten Verkaufwelle. Deren Ziele liegen bei 99,00 und 86,70 EUR. Erst dort wäre mit einer tragfähigen Erholung zu rechnen.

Amadeus Fire Chartanalyse (Tageschart)

