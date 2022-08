JOST WERKE - Boden vollendet

JOST Werke AG - WKN: JST400 - ISIN: DE000JST4000 - Kurs: 44,200 € (XETRA)

Die Aktie von Jost Werke erreichte im Mai 2021 ein Allzeithoch bei 57,80 EUR. Danach startete eine Korrekturbewegung. Diese führte die Aktie fast auf das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab dem Allzeittief aus dem März 2020 bei 18,62 EUR.

Nach einem tief bei 34,05 EUR setzte im April 2022 eine Bodenbildung ein. Diese wurde in der vorletzten Woche mit dem Ausbruch über 42,70 EUR vollendet. Allerdings bleibt die Aktie in dieser Woche am Abwärtstrend seit September 2021 hängen. Dieser verläuft bei 44,83 EUR.

Kurze Konsolidierung, dann weitere Rally

Der Ausbruch über 42,70 EUR gibt Hoffnung auf eine weitere Rally. Ein rechnerisches Ziel liegt bei 53,55 EUR. Zuvor kann es allerdings noch zu einem Rücksetzer in Richtung 42,70 EUR kommen.

Ein kurzer Rücksetzer unter 42,70 EUR in Richtung 40,60 EUR muss kurzfristig einplant werden, da die letzte Rally sehr steil war. Erst bei einem Rückfall unter 40,60 EUR würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall würde eine erneute Verkaufswelle in Richtung 34,05 EUR drohen.

Fazit: Mit dem Ausbruch aus der letzten Woche sollten die Bullen jetzt Oberwasser haben.



(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)