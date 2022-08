ANALYSE-FLASH: Credit Suisse startet Industrie De Nora mit 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Industrie De Nora mit "Outperform" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der italienische Wasserstoffspezialist sei auf seinem technischen Terrain der Weltmarktführer, schrieb Analyst Christopher Leonard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Elektroden- sowie in der Wasserstofftechnik verfüge er folglich über entsprechende Preissetzungsmacht./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2022 / 18:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2022 / 03:03 / UTC

Charts zu den Werten im Artikel CREDIT CORP. GROUP LTD.

INDUSTRIE DE NORA

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------