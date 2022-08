CDU-Generalsekretär macht SPD-Chef Vorwürfe in Causa Schröder

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat SPD-Chef Lars Klingbeil Vorwürfe im Umgang mit Altkanzler Gerhard Schröder gemacht.

"Ich habe nicht erwartet, dass Schröder aus der SPD ausgeschlossen wird", sagte der CDU-Politiker am Montagabend der Nachrichtenagentur Reuters. Die SPD-Parteispitze sei der Angelegenheit "nur halbherzig" nachgegangen und habe nicht einmal einen eigenen Antrag auf Parteiausschluss gestellt, sagte Czaja. Die SPD-Führung hätte gehofft, dass sich das Problem von alleine erledigt. "Ist ja auch nicht verwunderlich, wenn ein Zögling Schröders die SPD führt", fügte er hinzu.

Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover hatte am Montag beschlossen, dass Schröder in der SPD bleiben darf. Der 78-Jährige habe nicht gegen die Parteiordnung verstoßen, hieß es zur Begründung. Klingbeil hatte Schröder danach aber in Anspielung auf dessen umstrittene Russland-Positionen als isoliert in der SPD bezeichnet.

