Dax-Anleger gehen vor US-Inflationszahlen in Deckung

Frankfurt (Reuters) - Nach der Erholung zum Wochenauftakt hat die Sorge vor schnell steigenden Zinsen Dax-Anleger wieder im Griff.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 0,3 Prozent auf 13.649 Punkte nach. "Wie erwartet ist nach den starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag die Angst vor weiter und schneller steigenden Zinsen an die Börse zurückgekehrt", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Brokerhaus CMC Markets. Der Fokus richte sich nun auf die am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA, von denen sich Anleger weitere Rückschlüsse auf die künftigen Zinsschritte erhofften.

Bei den Einzelwerten hoben die Titel des Flughafenbetreibers Fraport rund vier Prozent ab. Der Konzern habe sehr starke Ergebniszahlen vorgelegt, sagte ein Händler. Auch die angehobene Prognose sorge für Rückenwind. Da andere Flughäfen bereits ihre Prognose angehoben haben, sei dies allerdings nicht völlig unerwartet gewesen. Mit einem Minus von rund drei Prozent waren die Titel von Continental Schlusslicht im Dax. Der Autozulieferer ist wegen hoher Kosten und zahlreicher Sondereffekte tief in die roten Zahlen gefahren.

