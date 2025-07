Dax kaum verändert - Treffen im Kanzleramt und SAP im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung wichtiger Termine halten die Dax-Anleger zum Wochenstart die Füße still.

Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag knapp im Plus bei 24.309,39 Punkten. Die Börsianer warteten unter anderem auf ein Treffen von Bundeskanzler Friedrich Merz mit Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft im Kanzleramt am frühen Nachmittag.

Der Gipfel findet zu einem Zeitpunkt statt, da einige der größten deutschen Konzerne eine gemeinsame Initiative zur Stärkung des Investorenvertrauens in Europas größte Volkswirtschaft erwägen. "Wie der frisch gewählte Bundeskanzler schon zur Amtseinführung einen Ruck für Deutschland versprach, so soll auch das heutige Treffen im Kanzleramt Optimismus versprühen, der sich später hoffentlich in einem höheren Wirtschaftswachstum niederschlägt", sagte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets.

Bei den Einzelwerten gab es vorerst keine größeren Ausschläge. Die Anleger warteten auf den Auftakt der deutschen Bilanzsaison am Dienstag mit den Geschäftsberichten von SAP und Sartorius. Jochen Stanzl von CMC Markets mahnte zur Vorsicht. Die Berichtssaison könnte dem Experten zufolge die eine oder andere Enttäuschung mit sich bringen - unter anderem wegen der Zoll-Unsicherheit, geopolitischer Risiken und des starken Euro.

