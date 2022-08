Vergiss Beyond Meat: Top-Lebensmittel-Aktien, in die ich lieber investiere

The Motley Fool · 09.08.2022, 10:57 Uhr

Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) startete als eine Lebensmittel-Aktie, die zumindest ein Top-Potenzial besessen hat. Inzwischen bekommt die Wachstumsgeschichte jedoch so manchen Riss. Schließlich ist das Wachstum inzwischen eher weniger vorhanden, Pricing-Power dürfte Mangelware sein und selbst größere Partner beendeten die Zusammenarbeit.

Zeit für etwas mehr defensive Klasse, wenn es um Top-Lebensmittel-Aktien geht? Anstatt auf Beyond Meat zu setzen, können Kellogg (WKN: 853265) und General Mills (WKN: 853862) auch weiterhin erstklassige Alternativen sein. Schauen wir uns das etwas näher an.

Vergiss Beyond Meat: Kellogg hat jede Menge Potenzial!

Übrigens: Wie Beyond Meat hat auch Kellogg inzwischen ein Unternehmen, das sich auf vegane Alternativprodukte konzentriert. Anstatt das im Gesamtkonzern jedoch untergehen zu lassen, entschied sich das Management zuletzt, den eigenen Gesamtkonzern in drei separate Unternehmen aufzuteilen. Damit soll mehr Fokus auf solche Wachstumsmöglichkeiten möglich sein.

Aber Kellogg besitzt vor allem eines: Ein funktionierendes Kerngeschäft rund um Pringles, Pop-Tarts und die Kellogg’s Frühstücksflocken. Das ist die allgemeine Qualität dieser defensiven Top-Lebensmittel-Dividendenaktie, die dem Gesamtkonzern außerdem Pricing-Power in Zeiten der Inflation verleiht und was dazu führt, dass es ergebnis- und umsatzseitig jetzt ein moderates Wachstumspotenzial vorweisen kann.

Kellogg hat bereits das geleistet, wo Beyond Meat in Jahrzehnten vermutlich eigentlich einmal hinwollte. Mit einem derzeitigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2 und über 3 % Dividendenrendite ist das fundamentale Bewertungsmaß immer noch attraktiv bis preiswert. Foolishe Investoren können bei dieser Top-Lebensmittel-Aktie definitiv noch einen näheren, langfristig orientierten Blick riskieren.

General Mills: Top-Lebensmittel-Aktie!

General Mills ist eine zweite Top-Lebensmittel-Dividendenaktie, die anders als Beyond Meat über ein etabliertes Kerngeschäft verfügt. Vegane Alternativen sind hier bislang noch nicht so präsent. Wobei es trotzdem einen ersten Frischkäse und Experimente in Richtung dieses Wachstumsmarktes gibt.

Für den Moment hat das Management jedoch einen anderen Wachstumsmarkt für sich auserkoren: Tiernahrung. In diesem Geschäftsbereich steigerte das Management den Umsatz zuletzt auf über 600 Mio. US-Dollar pro Quartal. Auch Pricing-Power ist in diesem Geschäftsbereich gegeben, wobei das Management sogar um ein Viertel höhere Preise durchsetzen konnte. Im Kerngeschäft hat es einen Price-Mix von ca. 15 % im Querschnitt gegeben.

Alles in allem ist auch General Mills jedoch eine Top-Lebensmittel-Aktie, die derzeit ihre operativen Stärken ausspielt. Ein Portfolio mit über 100 verschiedenen Marken ist dabei diversifiziert. Frühstücks-Cerealien sowie andere Produkte des täglichen Bedarfs sind im Vordergrund. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,3 und knapp unter 3 % Dividendenrendite erscheint mir hier ebenfalls ein solides, langfristig orientiertes Renditepotenzial gegeben.

