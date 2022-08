Viatris kündigt vierteljährliche Dividende an

Der amerikanische Arzneimittelkonzern Viatris Inc. (ISIN: US92556V1061, NYSE: VTRS) kündigt eine Quartalsdividende von 12 US-Cents je Aktie an, wie am Montag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 16. September 2022 (Record date: 24. August 2022).

Insgesamt schüttet Viatris somit auf das Jahr gerechnet 0,48 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 10,09 US-Dollar (Stand: 8. August 2022) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 4,76 Prozent. Es ist die siebte Quartalsdividende der Firmengeschichte. Viatris zahlte erstmals im Juni 2021 (0,11 US-Dollar) eine Dividende. Im Januar 2022 wurde die Ausschüttung um 9 Prozent angehoben.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,58 Mrd. US-Dollar), wie am 8. August 2022 mitgeteilt wurde. Der Ertrag lag bei 313,9 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 279,2 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Viatris mit Sitz in Canonsburg, Pennsylvania, entstand im November 2020 durch die Fusion von Mylan mit Upjohn, einem Spin-off von Pfizer. Es werden rund 37.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Konzern bietet Arzneimittel an, darunter Markenmedikamente, Generika und Biosimilars sowie OTC-Produkte.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 25,42 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 11,80 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 8. August 2022).

Redaktion MyDividends.de