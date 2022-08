Warum die Buffett-Aktie Coca-Cola in 6 Monaten 18 % an Wert zugelegt hat

The Motley Fool · 09.08.2022, 06:12 Uhr

Die Buffett-Aktie Coca-Cola (WKN: 850663) hat seit Jahresanfang 18 % an Wert zugelegt. Wobei das eine Kennzahl ist, die etwas Kontext benötigt. Alleine wenn wir überlegen, in welcher Währung es überhaupt diese Performance gegeben hat.

Innerhalb der ersten Hälfte des Börsenjahres 2022 kletterte die Aktie jedenfalls von 51,90 auf 61,23 Euro. Damit hätten wir wohl diese Frage beantwortet. Aber es gibt weitere relevante Faktoren, die wir beachten müssen.

Vor allem die Frage nach dem Warum. Genau das wollen wir heute etwas näher ins Visier nehmen. Darum ist die Buffett-Aktie Coca-Cola seit Jahresanfang um 18 % gestiegen, was für eine defensive Dividendenaktie natürlich absolut nicht verkehrt ist.

Buffett-Aktie Coca-Cola: Darum 18 % Kursplus in 6 Monaten

Die Antwort ist wirklich relativ simpel, schließlich profitiert die Buffett-Aktie Coca-Cola vom aktuellen Marktumfeld. Das bedeutet, dass die Inflation defensive Dividendenaktien mit Pricing-Power höher bewertet. Hier sehen wir einen sicheren, markenstarken Hafen, der jetzt seine volle Stärke ausspielen kann. Aber wir wären keine Fools, wenn wir es dabei beließen.

Auch operativ macht das Management seinen Job ganz gut. Oder eben der Konzern, wie auch immer. Im ersten Quartal dieses Börsenjahres 2022 kletterte der Umsatz jedenfalls um 16 % im Jahresvergleich. Auch das Ergebnis je Aktie wuchs um solide 23 % auf 0,64 US-Dollar. Mit einem Wachstum, das die Inflation ausgleicht, liegen wir als Investoren in dieser Marktphase quasi goldrichtig. Aber auch die Prognose mit einem Ergebniswachstum zwischen 8 und 10 % zeigt: Ein Inflationsausgleich ist jedenfalls möglich.

Das Management der Buffett-Aktie Coca-Cola kann alleine im ersten Quartal auf einen Price-Mix von 7 % im Jahresvergleich verweisen. Für mich ist das ein solider Indikator dafür, dass das Geschäft rund um den Globus mit Pricing-Power gesegnet ist. Insofern können wir sagen, dass die Investitionsthese voll aufgeht.

Aber Coca-Cola verwöhnt auch weiterhin die Dividendenjäger. Nach dem soliden Wachstum kletterte die Dividende zum Jahresanfang um 4,8 % im Vergleich zu vorher. Das reicht zwar vielleicht nicht mehr, um mit dem Dividendenwachstum die Inflation zu schlagen. Aber: Es ist ebenfalls bedeutend besser als nix mit dem operativen Wachstum.

Qualität setzt sich durch!

Die Buffett-Aktie Coca-Cola spielt daher ihre Qualitäten richtig aus. In dieser Marktphase ist das quasi viel von dem, was zählt. Wobei die Kernfrage ist: Greift die Investitionsthese nach dem Kursplus von 18 % noch immer? Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 und einer Dividendenrendite von 2,8 % scheint die Bewertung zumindest höher und nicht mehr so moderat. Der springende Punkt ist jedoch: Das Wachstum kann noch anziehen, schließlich ist das erste Quartal nicht unbedingt der repräsentative Zeitraum für das Ausspielen der Pricing-Power.

