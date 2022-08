ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Gea Group auf 'Sell' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst William Turner attestierte dem Maschinenbauer in einer ersten Reaktion am Mittwoch alles in allem solide Ergebnisse. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen ein wenig übertroffen, dem stünden allerdings höher als erwartet ausgefallene Restrukturierungsaufwendungen gegenüber./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 07:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

