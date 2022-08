CANADIAN SOLAR - Der Solarsektor läuft einfach!

Canadian Solar Inc. - WKN: A0LCUY - ISIN: CA1366351098 - Kurs: 41,750 $ (Nasdaq)

Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung und der Herstellung von Solarbarren, Wafern, Zellen, Modulen und anderen Solarenergieprodukten. Es ist in zwei Geschäftssegmenten tätig: CSI Solar und Global Energy. Das Segment CSI Solar entwirft, entwickelt und fertigt Solarbarren, Wafer, Zellen, Module und andere Solarstrom- und Batteriespeicherprodukte. Das Energiesegment umfasst hauptsächlich die Entwicklung und den Verkauf von Solar- und Batteriespeicherprojekten, O&M- und Asset-Management-Dienstleistungen für operative Projekte, den Verkauf von Strom und Investitionen in einbehaltene Vermögenswerte.

Die Aktie gefällt mir technisch. Seit ein paar Handelstagen überspringt das Kursgeschehen die dominante mittelfristige Abwärtstrendlinie, die seit April vergangenen Jahres jegliche Ausbruchsversuche gedeckelt hat. Der Anstieg über besagte Abwärtstrendlinie, - die rot gestrichelt dargestellt ist, in Höhe 34,50 USD erfolgt mit einem Gap. Es handelt sich also um ein Breakaway Gap Up, das die Wahrscheinlichkeit für einen signifikanten Ausbruch erhöht.

Mittelfristig hat die Aktie Aufwärtspotential in Richtung 41,30 USD, 42,70 USD und 50,xx USD.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)