DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG erwirbt Fachmarktzentrum „Cottbus-Center“ und zwei Lebensmittelmärkte in Sachsen-Anhalt

PRESSEMITTEILUNG Deutsche Konsum REIT-AG erwirbt Fachmarktzentrum „Cottbus-Center“ und zwei Lebensmittelmärkte in Sachsen-Anhalt Potsdam, 10. August 2022 – Die Deutsche Konsum REIT-AG („DKR“) (ISIN DE000A14KRD3) hat per notarieller Beurkundung das Fachmarktzentrum „Cottbus-Center“ sowie zwei Lebensmittelmärkte in Sachsen-Anhalt erworben. Das am nördlichen Stadtrand von Cottbus (Brandenburg) gelegene Cottbus-Center wurde 1992 erbaut, von 2017 bis 2020 umfassend saniert und verfügt derzeit über eine Mietfläche von mehr als 30.000 m². Das etablierte und gut an das Verkehrsnetz angebundene Objekt erfüllt für den nördlichen Teil der Stadt sowie die umliegenden Gemeinden die zentrale Nahversorgungsfunktion und ist ein beliebter Standort für Fachmärkte und Dienstleister. Ankermieter der Immobilie sind der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland sowie Rossmann, Deichmann und Woolworth. Weitere namhafte Mieter am Standort sind expert, Adler Modemärkte, KiK, Takko und TEDi. Insgesamt erwirtschaftet das Objekt aktuell eine Jahresmiete von mehr als EUR 2,8 Mio. bei einer vergleichsweise langen WALT von 7,2 Jahren und einer Leerstandsquote von 3,6 %. Die Ankaufsrendite beträgt ca. 7,8 %. Darüber hinaus hat die DKR in Einzeltransaktionen zwei vollvermietete Lebensmittelmärkte in Staßfurt und Osterfeld (beide Sachsen-Anhalt) für EUR 2,8 Mio. erworben. Mieter der Objekte sind die Lebensmitteldiscounter Netto Marken-Discount (Staßfurt) und Diska (Osterfeld), die jeweils zur EDEKA-Gruppe gehören. Beide Immobilien generieren insgesamt annualisierte Mieterlöse von TEUR 232 bei einer WALT von 3,7 Jahren. Die Ankaufsrendite beträgt somit 8,2 %. Der Erwerb des Objekts in Osterfeld steht noch unter dem Vorbehalt der Nachgenehmigung durch den Verkäufer, die die DKR zeitnah erwartet. Im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 hat die DKR damit bislang 24 nichtzyklische und hauptsächlich lebensmittelgeankerte Einzelhandelsimmobilien mit einer Mietfläche von etwa 102.100 m² und einer Jahresmiete von ca. EUR 8,0 Mio. für rund EUR 97,5 Mio. erworben, was einer durchschnittlichen Anfangsverzinsung von 8,2 % entspricht. Die WALT beträgt dabei im Schnitt 5,6 Jahre bei einem Leerstand von rund 6,0 %. Das Pro-forma-Portfolio der DKR umfasst bei Berücksichtigung aller notarisierten An- und Verkäufe insgesamt 184 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von ca. 1,09 Mio. m2 und einem Bilanzwert von über EUR 1 Mrd. Das Portfolio erwirtschaftet dabei aktuell eine Jahresmiete von EUR 76,5 Mio. Darüber hinaus befindet sich die DKR weiterhin in fortgeschrittenen Ankaufsprozessen und geht davon aus, zeitnah weitere Akquisitionen vermelden zu können.

Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG

Stefanie Frey

Investor Relations

sf@deutsche-konsum.de

+49 (0) 331 74 00 76 – 533

