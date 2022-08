onvista Mahlzeit: Dax wartet auf US-Inflationsdaten - Tesla, Coinbase, Heidelberger Druck und Plug Power liefert die gleiche Leier wie immer

Die US-Inflationsdaten sind niedriger als erwartet. Statt den erwarteten 8,7 Prozent sind die Verbraucherpreise im Juli nur um 8,5 Prozent angezogen. Der Dax und die Wall Street freuen sich über die neuen Daten und legen zu. Allerdings ist die Party-Stimmung in den USA deutlich größer, als hierzulande. Gold und der Euro feiern ebenfalls mit.

Was die Quartalszahlen angeht, so sind die nicht gerade überzeugend ausgefallen. Coinbase und Plug Power bauten ihre Verluste deutlich aus. EON ist zwar nicht in die roten Zahlen gerutscht konnte die Preissteigerungen aber auch nicht mehr so gut an die Kunden weitergeben wie zuvor.

Überzeugen kann dafür Heidelberger Druck. Nach den Zahlen für das erste Quartal legt die Aktie rund 20 Prozent zu.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Dow, Euro, Gold, Tesla, Coinbase, Plug Power, Eon, Evonik, Sixt, Evotec, Heidelbergerger Druck, Teva, Blackstone, Cloudflare, Jack Henry, Onto, Mowi & Zuschauerfragen.