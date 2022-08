Original-Research: Tigris Small & Micro Cap Growth Fund (von GBC AG): 4 von 5...

^ Original-Research: Tigris Small & Micro Cap Growth Fund - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Tigris Small & Micro Cap Growth Fund Unternehmen: Tigris Small & Micro Cap Growth Fund ISIN: DE000A2QDSG3 Anlass der Studie: Auszug aus: GBC Fonds Champions 2022 Empfehlung: 4 von 5 GBC-Falken Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer Auszug aus GBC Fonds Champions 2022:Seit Erstauflage am 03.05.2021 weist der Tigris Small & Micro Cap Fonds zum Stichtag 31.12.2021 eine Wertentwicklung von +23,3% auf. Seit 2014 verwaltete der Nebenwertespezialist Lukas Spang bei wikifolio ein Portfolio als Zertifikat ("Chancen suchen und finden") im Mikro- und Small-Cap-Bereich. Nun fungiert Herr Spang als Fondsberater bei dem im Mai 2021 erstmals auferlegten Tigris Small & Micro Cap Growth Fund. Der Investmentfokus des Nebenwertefonds liegt auf börsengelisteten Mittelstandsunternehmen aus der DACH-Region. Konkret investiert der Fonds in Small & Micro Caps mit einer Marktkapitalisierung bis zu einer Mrd. EUR. Im Rahmen der Strategieausrichtung wird der Markt analysiert und sondiert, um wachstumsstarke Unternehmen zu identifizieren, welche ein nachhaltiges Wachstumsprofil vorweisen, innovative Produkte herstellen oder von zukünftigen Regulierungsvorhaben profitieren könnten. Demnach sollen die Portfoliotitel ein profitables und skalierbares Geschäftsmodell aufweisen und dementsprechend nachhaltig positve Free-Cashflows generieren können. Im Fokus stehen vor allem Unternehmen aus der Tech- und IT-Branche, da diese laut Lukas Spang eher für starke Wachstumsraten prädestiniert sind als die Gesamtwirtschaft. Zudem partizipieren die Tech- und IT-Unternehmen von den Mega-Trends der Digitalen Transformation wie beispielsweise Industrie 4.0, IoT oder Machine Learning und weisen daher erhebliche Zukunftspotentiale auf. Neben den Tech- und IT-Unternehmen sondiert das Fondsmanagement versiert den Markt nach Nischenplayern (sogenannten "Hidden Champions) und Marktführern, die in der Regel ein nachhaltig, margenstarkes Geschäftsmodell aufweisen und daher aufgrund der guten Marktstellung starke Free-Cashflows generieren können. Die avisierte Investmentstrategie basiert auf einem qualitativen und quantitativen Bottom up Ansatz in Kombination mit einem proprietären DCF-Bewertungsmodell sowie einer fundierten Geschäftsmodell- und Fundamentaldatenanalyse. Ebenso wird ein aktiver Dialog mit den Mitgliedern des Vorstands der Unternehmen forciert, um den Deep-Research-Ansatz umzusetzen. Aufgrund der noch jungen Fondshistorie des Tigris Small & Micro Cap Growth Funds (Erstauflage Mai 2021) haben wir als Bewertungsgrundlage die historische Langzeitperformance aus dem Zertifikat "Chancen suchen und finden" herangezogen und die kurzfristige Performance des neu auferlegten Nebenwertefonds zur Auswertung der Perfomance-Kennzahlen herangezogen. Auf Basis des Zertifikats "Chancen suchen und finden" in Bezug auf die mittel- bis langfristige Performanceentwicklung zeichnet sich eine beachtliche Outperformance ab. Dies spiegelt sich insbesondere in der GBC-Überrendite Kennzahl wider, welche mittelfristig bei 4,00 und langfristig bei 3,94 liegt. In diesem Zusammenhanghang konnte das Zertifikat seit Auflage (03.02.2014) eine Gesamtrendite von 416,3 % respektive eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 25,4% erzielen. Im Zuge der Auswertung der kurzfristigen Fondsperformance beträgt die GBC-Überrendite-Kennzahl seit Mai 2021 6,55 bei einer tendenziell niedrigen Volatilität von 15,2% und einer Wertentwicklung seit Mai 2021 von 23,3%. Anhand einer fundierten Evaluierung von quantitativen und qualitativen Bewertungskriterien hat sich die Investmentstrategie des ehemaligen wikifolio Traders Lukas Spang als äußerst performant und nachhaltig herauskristallisiert. Nun wird sich im Laufe der Zeit zeigen, ob die durchaus aussichtsreiche Fondsstrategie und starke kurzfristige Fondsperformance des Tigris Small & Micro Cap Growth Fonds auch über einen langen Zeitraum hinweg eine nachhaltige Outperformance erzielen kann. In diesem Zusammenhang soll laut Fondsberater Lukas Spang perspektivisch eine Zielrendite bei 15 Prozent pro Jahr über einen Wirtschaftszeitraum von 5 Jahren avisiert werden. In unserem fünfstufigen Bewertungsmodell erfüllt der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund daher insgesamt 4 von 5 Bewertungskriterien und zählt somit zu den Fondschampions 2022. Allerdings weist der Fonds noch eine zu kurze Fondshistorie auf, um die volle Punktzahl zu bekommen. Dies kann mit Vorliegen einer längeren Fondshistorie (min. 3 Jahre) dann zukünftig gelingen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24853.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

