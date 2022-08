ZOOM - Kaufwelle abgewürgt

Zoom Video Communications Inc. - WKN: A2PGJ2 - ISIN: US98980L1017 - Kurs: 105,290 $ (Nasdaq)

Die Zoom-Aktie musste in den letzten knapp zwei Jahren massive Verluste hinnehmen. Am 19. Oktober 2020 notierte die Aktie im Hoch bei 588,84 USD. Danach stürzte der Aktienkurs auf ein Tief bei 79,03 USD und somit um 86,58 % ab.

Mit diesem Tief bildete die Aktie den Kopf einer potenziellen inversen SKS, also einer Bodenformation, aus. Am Montag näherte sich der Wert der Nackenlinie der SKS stark an. Im Hoch notierte er bei 119,82 USD und damit nur noch 2,93 USD unter der Nackenlinie.

Inzwischen hat sich die Aktie aber wieder deutlich von dieser Nackenlinie entfernt. Gestern setzte sie beinahe auf der Unterkante eines kurzfristigen Aufwärtstrendkanals bei 104,59 USD auf.

Bullen in Zugzwang

Die Kursverluste seit dem Hoch vom Montag helfen den Bullen in keiner Weise weiter. Die Bären brachten sich damit wieder in Stellung. Fällt die Aktie aus dem Trendkanal nach unten raus, ergäbe sich zwar zunächst nur ein kleines Verkaufssignal in Richtung 94,51 USD. Gleichzeitig würde dann aber auch ein größeres Verkaufssignal drohen. Dieses ergäbe sich mit dem Bruch der Unterstützung bei 94,51 USD. Denn in diesem Fall könnte es zu einer Abwärtsbewegung an das Jahrestief bei 79,03 USD kommen.

Können die Bullen aber die Trendkanalunterkante halten, dann wäre ein Anstieg an die Nackenlinie der inversen SKS möglich. Und bei einem Ausbruch darüber wäre ein Anstieg in Richtung 175,27-181,50 USD möglich.

Fazit: Die Bären haben gekontert. In der Fußballersprache könnte man sagen: Sie haben jetzt eine Torchance. Ob die daraus ein Tor machen können, bleibt abzuwarten.

Zusätzlich lesenswert:

MORPHOSYS - Eine Wette für das zweite Halbjahr

BRENNTAG - Rücksetzer nach Zahlen trifft auf Käufer

PLUG POWER - Aktie nur leicht im Minus nach dürftigen Zahlen

Fibonacci, Impuls- und Korrekturwellen lösen Begeisterungsstürme und jede Menge Tradingideen bei Ihnen aus? So geht es André Tiedje auch. Nicht umsonst wird er im deutschsprachigen Raum als der bekannteste Experte für Elliott Wellen angesehen. In seinem Premium-Service André Tiedjes Elliott-Wellen-Analysen erhalten Sie regelmäßige Updates zu den wichtigsten Indizes, dem Währungspaar EUR/USD sowie den Rohstoffen Gold und Öl, natürlich tiefgreifend analysiert anhand seines Spezialgebiets der Elliott Wellen. Hier gibt es interessante Set-ups für Ihr Trading, nicht nur regelmäßig, sondern auch nachvollziehbar und nachhandelbar. Jetzt Tage kostenlos testen. Mehr zu André Tiedjes Elliott-Wellen-Analysen

Zoom Video Communications Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)