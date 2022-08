Algonquin Power & Utilities gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Das kanadische Energieunternehmen Algonquin Power & Utilities Corp. (ISIN: CA0158571053, NYSE/TSE: AQN) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,1808 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 14. Oktober 2022 (Record date: 29. September 2022).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet beträgt die Dividende 0,7232 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 14,47 US-Dollar (Stand: 11. August 2022) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,72 Prozent. Im Mai 2022 wurde die Dividende um 6 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 624,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 527,5 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 33,4 Mio. US-Dollar nach einem Ertrag von 103,2 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Das Unternehmen Algonquin Power & Utilities hat sich auf erneuerbare Energien spezialisiert. Der Firmensitz befindet sich in Oakville, Ontario.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,14 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 9,79 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. August 2022).

Redaktion MyDividends.de