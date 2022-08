Dax zum Wochenauftakt fast unverändert

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat kleine Auftaktgewinne wieder abgegeben. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex kaum verändert mit plus 0,02 Prozent bei 13.799,17 Punkten. Anzeichen einer nachlassenden US-Inflation hatten den Börsen in den vergangenen Tagen kräftig Auftrieb gegeben. Doch Risiken für die Märkte sind weiter vorhanden.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte bis zum Mittag um 0,32 Prozent auf 27.997,83 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,1 Prozent höher.

Wirtschaftsdaten aus China fielen zum Wochenbeginn schwach aus. Sie zeigten, dass die Wachstumslokomotive im Reich der Mitte an Fahrt verliere, sagte Christian Henke, Analyst beim Broker IG. Er merkte zudem an, dass die Energie- und Rohstoffpreise immer noch deutlich zu hoch seien und die Inflation noch Welten von dem Zielwert der Notenbanken entfernt.

Im Dax schwankten die Papiere des Konsumgüterkonzerns Henkel nach Quartalszahlen und einer erhöhten Umsatzprognose recht stark. Zuletzt gewannen sie 1,1 Prozent.

Hellofresh schnellten als Dax-Spitzenreiter um gut acht Prozent hoch nach endgültigen Quartalszahlen. In den Details sahen Experten Licht und Schatten, verwiesen aber auch auf eher optimistische Managementaussagen zu den zuletzt gesenkten Jahreszielen.

Die Anteile des Versorgers Uniper unternahmen mit einem Plus von mehr als neun Prozent einen weiteren Erholungsversuch. Hier warten Anleger auf die genaue Höhe der Gasumlage in Deutschland zur Unterstützung systemrelevanter Gasimporteure, die in Kürze bekannt gegeben wird. Nach Zahlen ging es ferner für die Aktien des Solar- und Windpark-Betreibers Encavis um 4,4 Prozent nach oben.