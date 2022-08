Russell 2000: Pullback einplanen

Der breite US-Index Russell 2000 konnte in der abgelaufenen Handelswoche weiter zulegen und hat sich in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts aufwärts begeben. Trotz neuer Mehrwochenhochs sollten sich Investoren an dieser Stelle allerdings auf einen Pullback einstellen, ehe das Barometer weiter zur Oberseite tendiert.

Nach Beendigung eines seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrends durch einen Kursanstieg über 1.800 Punkte konnte ein erster Meilenstein um den 200-Tage-Durchschnitt verlaufend bei 2.012 Punkten erreicht werden, allerdings birgt das kürzlich aktivierte Kaufsignal noch weiteres Aufwärtspotenzial.

Dennoch sollten sich Investoren im Bereich des EMA 200 auf turbulente Zeiten einstellen, derart starke Widerstände führen nämlich häufig zu Gewinnmitnahmen. Am übergeordneten Kaufsignal ändert dies allerdings nichts, kurzzeitige Abschläge auf ein Niveau von 1.919 Punkten könnten demnächst bevorstehen, ehe das Barometer schließlich weiter zu seinen höheren Zielen um 2.107 Punkten aufwärts tendiert.

Natürlich wäre auch ein direktes Ausbruchsszenario für das Barometer denkbar, dies muss allerdings mit einem klaren Tagesschlusskurs oberhalb des EMA 200 sowie der Kursmarke von mindestens 2.017 Punkten eingeplant werden. In Allen Fällen wird eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung favorisiert, ehe die nächstgroße Richtungsentscheidung für den Russell 2000 ansteht.