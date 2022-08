Interview: Delivery Hero - Investieren oder nicht?

Delivery Hero hat am Dienstag eine optimistische Prognose gegeben. In einer ersten Reaktion stieg die Aktie des Unternehmens stark an. Am Tag darauf gab sie einen Teil der Gewinne allerdings wieder ab. Dafür sorgte ein kritischer Handelsblatt-Artikel.

Ob die Zuversicht des M-DAX-Konzerns berechtigt ist, bespricht David Hartmann von Vontobel. In der Anlageidee erklärt er außerdem, wie Börsianer mit Zertifikaten auf Einzelwerte setzen können und was es dabei zu beachten gilt.



Optionsscheine

WKN Basiswert Typ Basis-

preis Bezugs-

verhältnis Hebel Bewertungs-

tag WHg. Geld Brief Zeit VX8NM8 Delivery Hero Call 39,00 0,1 3,06 16.12.2022 EUR 1,62 1,63 14:37 VX7BEX Delivery Hero Call 49,00 0,1 4,99 16.12.2022 EUR 0,99 1,00 14:35 VX5YNY Delivery Hero Put 52,00 0,1 5,22 16.12.2022 EUR 0,97 0,98 14:35 VX5KMX Delivery Hero Put 62,00 0,1 3,18 16.12.2022 EUR 1,61 1,62 14:35

