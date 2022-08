Tauziehen zwischen FOMO und ANGST | Cisco | Kohl's | Bed Bath Beyond

Nach dem Durchhänger am Mittwoch, tendieren die Futures leicht freundlich. Ergebnisse aus dem Tech-Sektor sind überwiegend solide, vor allem was Cisco betrifft. Analog Devices wird heute abgestuft, mit der Warnung einer merklichen Abkühlung im Chip-Sektor insgesamt. Investoren blicken vor allem auf die Renditen 2-jähriger Staatsanleihen. Schaut man auf die Juli-Arbeitsmarktdaten, auf die Einzelhandelsumsätze und jüngsten Ergebnisse, scheint sich das Wachstum zu beschleunigen. Damit bleibt vor allem das Risiko von Lohninflation. Die Hoffnung auf eine nahende Wende der Geldpolitik dürfte dadurch gedämpft werden.



0:00 - Intro

0:22 - Tauziehen nicht entschieden

2:07 - Margendruck bei den Aussichten | Cisco

3:33 - Kohl’s

5:42 - Bath & Body Works

6:19 - Estée Lauder

7:00 - China: Covid, Immobilien

8:37 - Bed Bath & Beyond

13:27 - Renditen 2-jähriger Staatsanleihen

15:20 - Jackson Hole Tagung

15:49 - EZB | Geldpolitik | Rücklauf der Inflation

19:35 - Schwieriges Umfeld



