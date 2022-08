com.on - Der Börsenpodcast

Andreas Lipkow und Markus Weingran sprechen wöchentlich über aktuelle Brandherde für die internationalen Märkte, die wichtigsten Börsenbewegungen und werfen einen Blick auf die meistgesuchten Aktien der onvista- und comdirect-Nutzer.

Aktuelle Folge - Und die Inflation ist doch noch da - hohe Energiekosten drücken auf den DAX

Die vergangene Handelswoche hatte sehr viele Wendungen und Ereignisse für die Marktteilnehmer parat gehabt. Zuerst sah alles nach einem freundlichen Wochenverlauf aus. Doch dann schien sich der Bärenmarktcharakter vermehrt zu zeigen. Es machen sich immer mehr Sorgen über die hohen Energiekosten und die damit zunehmende Inflationsdynamik breit. Es zeichnet sich dadurch eine stringentere Zins- und Geldmarktpolitik von der US-FED und der Bank of England ab. Ist es dadurch noch zu früh, um schon von einem Ende des Bärenmarkts sprechen zu können? Welche Rolle werden die hohen Energiekosten speziell in Europa noch spielen? Wie können die Unternehmen damit umgehen und was können Anleger in dieser Situation tun? Antworten auf diese und andere Fragen in der neuen Podcast Folge von com.on.