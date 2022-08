BEYOND MEAT - Aktie klappt wieder zusammen

Beyond Meat Inc - WKN: A2N7XQ - ISIN: US08862E1091 - Kurs: 29,170 $ (Nasdaq)

In der letzten PLUS-Analyse BEYOND MEAT - Käufer basteln am Comeback! wurde rechtzeitig auf die Bodenbildung und das entstehende Erholungspotenzial hingewiesen. Ab diesem Zeitpunkt konnte die Aktie in der Spitze um knapp 63 % zulegen, das zweite Ziel bei 45 - 47 USD wurde mit einem Rallyhoch bei 44,59 USD so gut wie erreicht. Von dort aus kippt das Papier wieder stark nach unten. Dabei erreicht es den wichtigen Support bei 28,50 - 30,40 USD, wo auch die alte, gebrochene Abwärtstrendlinie notiert. Die Bullen geraten jetzt unter Zugzwang.

Wo bleiben die Käufer?

Das Soll der Erholung ist mit dem Anstieg zur mittleren Abwärtstrendlinie und dem Pullback an das alte 2019er Tief bei 45,00 USD erfüllt. Alles weitere nach oben wäre eine Zugabe und als ernsthafter Versuch einer größeren Bodenbildung zu sehen.

Für bullische Impulse müssten dazu zwingend eine Rückkehr über 33 USD und ein erneuter Angriff auf die 45 USD-Marke erfolgen. Bei 53,10 USD liegt dann eine weitere Hürde, darüber hinaus wäre Platz bis zur oberen Abwärtstrendlinie (rund 66 USD) und ca. 74 USD.

Der Weg des geringeren Widerstandes wäre aktuell jedoch der nach unten. Bis rund 26,60 USD hätte die Aktie noch einen kleinen Puffer für Entscheidungsfindungen. Geht es allerdings nachhaltig unter 26,60 USD, entstehen Verkaufssignale für Abgaben zum Allzeittief bei 20,50 und darunter ca. 10 - 11 USD auf mittelfristige Sicht.

Fazit: Die Verkäufer haben in der vergangenen Woche ein Achtungszeichen gesetzt. Bei rund 26,60 - 29,00 USD liegt nun der entscheidende Preisbereich, an dem die Weichenstellung für die kommenden Wochen und Monate erfolgen kann. Zeigen die Käufer keine Gegenwehr, droht eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends.

