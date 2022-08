Fast-Dividendenaristokrat W. P. Carey: Wie tief kann die Aktie maximal fallen?

The Motley Fool · 22.08.2022, 10:59 Uhr

Der Fast-Dividendenaristokrat W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ist eine ziemlich interessante Wahl. Nicht nur, dass die Top-Dividendenaktie ein defensives Geschäftsmodell und eine starke Dividende besitzt. Nein, sondern es gibt eben auch die Aussicht auf ca. 5 % Dividendenrendite.

Aber die Chance und das Risiko zu bewerten funktioniert auch anders. Überlegen wir einmal, was im Worst-Case möglich ist. Beziehungsweise, wie tief die Aktie womöglich fallen kann. Natürlich abgesehen von existenziellen Belastungsfaktoren, die sich derzeit nicht abzeichnen und eher auf unvorhersehbaren Fehlern des Managements basierten. Aber, wie gesagt: Das sehen wir im Moment nicht.

Fast-Dividendenaristokrat W. P. Carey: Wie tief kann’s gehen?

Der Fast-Dividendenaristokrat W. P. Carey ist in einer operativen Normalform ziemlich attraktiv und besitzt eine solide, starke Dividende. Auch einen eingebauten Schutz vor Inflation, der ein beständiges, moderates Wachstum liefern sollte. Im kommenden Jahr gehört die Aktie außerdem zum Kreis der adeligen Ausschütter. Alles sind gewisse Dinge, die meines Erachtens zumindest eine leichte Premium-Bewertung rechtfertigen, selbst wenn es operativ stagnieren sollte.

Nehmen wir an, dass das der Fall ist. Auch steigende Zinsen könnten zu einem schlechteren Peer-Vergleich führen. In diesem Fall und mit weniger operativem Wachstum gehe ich davon aus, dass ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 10 angebracht wäre. Meine Kalkulation: Ein Kurs-FFO-Verhältnis von 8 wäre das Worst-Case-Bewertungs-Setting. Jeweils einen Punkt mehr gibt es für den Fast-Dividendenaristokraten und den Inflationsschutz. Aber was hieße das jetzt?

Im Endeffekt, dass ich bei W. P. Carey einen Aktienkurs von ca. 50 bis im Moment 53 US-Dollar als Tiefpunkt sehe. Gemessen am aktuellen Kursniveau von 88 US-Dollar bedeutet das ein Draw-Down-Potenzial von 40 %. Wobei auch die Frage ist, ob der Fast-Dividendenaristokrat im Gegenzug ein ähnliches Kursplus erhalten kann. Da wären wir wiederum beim Chance-Risiko-Verhältnis.

Ist das tief …?

Im Endeffekt wäre das bei W. P. Carey bei mir der Worst-Case. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das für den Fast-Dividendenaristokraten ein unrealistisches Szenario wäre. Auch die Dividendenrendite läge entsprechend bei ca. 8 %. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von momentan 16,6 erkennen wir jedoch, dass das fundamentale Bewertungsmaß im Moment kein Schnäppchen ist. Im Gegenzug glaube ich eben nicht, dass es noch 40 % Kurspotenzial auf die Schnelle geben sollte.

Das heißt jedoch nicht, dass man den Fast-Dividendenaristokrat nicht kaufen sollte. Die fast 5 % Dividendenrendite sind schließlich auch ein Teil der Rendite, die überaus attraktiv erscheinen. Mit lediglich 40 % Abwärtspotenzial, das ich im Worst-Case sehe, bin ich der Meinung, dass dies das Risiko wert sein kann. Wobei ich, ehrlich gesagt, eher auf ein Minus von 10 % warten würde, ehe ich eine größere Position bei dieser Aktie aufbaue.

