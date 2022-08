WSJ - Amazon unter den Bietern für Signify Health

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Amazon will einem Medienbericht zufolge offenbar in den USA sein Geschäft mit medizinischen Dienste ausbauen.

Der weltgrößte Online-Einzelhändler zähle zu den Bietern für das Gesundheitsunternehmen Signify Health, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" (WSJ) am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Weder Amazon noch Signify reagierten zunächst auf Anfragen von Reuters zur Stellungnahme. Der Anbieter häuslicher Gesundheitsdienste steht per Auktion zum Verkauf, die laut Bericht weit über acht Milliarden Dollar erzielen könnte. Anfang des Monats berichtete das Blatt, dass auch CVS Health Corp an Signify interessiert sei. Der Marktwert von Signify beträgt laut Refinitiv-Daten rund 4,97 Milliarden Dollar, basierend auf dem Schlusskurs der Aktie vom Freitag.

Charts zu den Werten im Artikel Signify

HEALTH S.A. EO -,05

SIGNIFY

Amazon

(Bericht von Juby Babu, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)