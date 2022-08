IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino meldet Erteilung eines Umweltbeschlusses, der Bohrungen und Explorationen auf dem Lithiumprojekt Yergo in Argentinien ermöglicht

IRW-PRESS: Portofino Resources Inc. : Portofino meldet Erteilung eines Umweltbeschlusses, der Bohrungen und Explorationen auf dem Lithiumprojekt Yergo in Argentinien ermöglicht

Vancouver, B.C., 23. August 2022. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass ein offizieller Beschluss (der Beschluss) des Ministers für Wasser, Energie und Umwelt der Provinz Catamarca vorgelegt wurde. Der Beschluss enthält einen Verweis auf einen zugrunde liegenden Bericht, der die Richtlinien für kommerzielle Aktivitäten im südlichen Teil der Provinz detailliert beschreibt und Explorations- und Bohrarbeiten auf dem Lithiumprojekt Yergo (das Projekt) genehmigt. Die Erteilung des Beschlusses wird als letzte Voraussetzung des Bergbauministeriums für die Genehmigung von Portofinos geplanten Explorations- und Bohrprogrammen angesehen.

Charts zu den Werten im Artikel Portofino Resources

David Tafel, CEO von Portofino, sagt dazu: Portofino hat im Rahmen seines geplanten Explorationsprogramms strenge Verfahren eingeführt, um die höchsten Standards der ökologischen Nachhaltigkeit zu erreichen. Wie bereits vom Bergbauministerium bestätigt, war die Erteilung des Beschlusses die letzte Voraussetzung für das Ministerium, um eine Bohrgenehmigung für das Projekt zu erteilen. Wir können nun davon ausgehen, dass das Büro des Bergbauministers unseren Genehmigungsantrag ohne weitere Verzögerung bearbeiten wird.

Der Antrag auf Erteilung einer Bohrgenehmigung sieht die Durchführung eines ersten Bohrprogramms mit 4 Bohrlöchern vor. Im Rahmen einer geophysikalischen Untersuchung aus dem Jahr 2021 und eines geochemischen Probenahmeprogramms an der Oberfläche wurden zwei große lithiumführende Unterbecken innerhalb des Projekts Yergo identifiziert (6. April 2021). Die Ergebnisse der Untersuchung und der Probenahmen bestätigten das Vorhandensein von lithiumreichen Solen und das potenzielle Volumen der Solen im Projektgebiet.

Das 2.932 Hektar große Projekt Yergo umfasst den Aparejos-Salar und befindet sich im südlichen Teil des weltbekannten argentinischen Lithiumdreiecks. Das Projekt liegt 15 Kilometer südöstlich des Projekts 3Q von Neo Lithium Corp. (Neo Lithium Corp. wurde im Januar 2022 im Rahmen einer Transaktion im Wert von 960 Millionen Dollar von Zijin Mining Group Co. übernommen).

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mike Kilbourne, P.Geo., geprüft und genehmigt, der gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ein qualifizierter Sachverständiger (QP) ist. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über das Konzessionsgebiet in Catamarca (Argentinien) zu überprüfen, insbesondere im Hinblick auf historische Explorationsaktivitäten, benachbarte Unternehmen und geologische Arbeiten der Regierung.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta (Argentinien) zu erwerben, und hält sämtliche Anteile und Rechte am Lithiumkonzessionsgebiet Yergo, das den Aparejos-Salar in Catamarca umfasst. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.

Portofinos Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Dixie, das von Great Bear Resources Ltd. entdeckt wurde und sich nun im Besitz von Kinross Gold Corp. befindet. Darüber hinaus besitzt Portofino besitzt drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.

FÜR DAS BORD:

David G. Tafel

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Werbung

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67177

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67177&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA73689L2075

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.