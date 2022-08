OTS: Liechtenstein Life Assurance AG / Liechtenstein Life wächst weiter ...

Liechtenstein Life wächst weiter zweistellig / Halbjahresbilanz 2022 Ruggell (ots) - - Summe der Einmalprämien und laufenden Beiträge steigt um 36 Prozent. - Deutschlandgeschäft verzeichnet Prämienwachstum von 48 Prozent. - Nettopolice yourlife netto (plus) überzeugt mit Zuwachs von 84 Prozent. Die Liechtenstein Life Assurance AG, Spezialanbieter für fondsbasierte Lebensversicherungen, setzt ihren starken Wachstumskurs in den Kernmärkten Schweiz und Deutschland weiter fort. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte der Versicherer 11.305 Neukunden hinzugewinnen und bei allen relevanten Kennzahlen deutliche Steigerungen verbuchen. Das Annual Premium Equivalent (APE) der abgeschlossenen Policen stieg in den ersten beiden Quartalen des laufenden Jahres auf 81,7 Millionen Euro (plus 34,7 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021). Die Summe der Einmalbeträge von Januar bis Juni betrug 35,9 Millionen Euro und stieg damit um 39,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. In Deutschland, wo der Versicherer seit 2015 aktiv ist, wuchs das Gesamtvolumen laufender Beiträge und Einmalprämien um 13,7 Millionen Euro auf 42 Millionen Euro, was einem Zugewinn um über 47,9 Prozent im jüngsten Markt der Liechtenstein Life entspricht. Der Gewinn konnte von 3,3 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro und damit um 49,5 Prozent gesteigert werden. Nettopolice yourlife netto (plus) überzeugt mit starker Nachfrage bei Maklern und Kunden. Die Bewertungssumme stieg von rund 20 Millionen Euro nach der Einführung im ersten Halbjahr 2021 auf 36.5 Millionen Euro in den ersten 6 Monaten des Jahres 2022. Das entspricht einem Zuwachs um 84.2 Prozent. Mit yourlife netto (plus) können Kunden ihre Anlagestrategie passend zu den persönlichen Wertvorstellungen konfigurieren und flexibel an Veränderungen anpassen. Das transparente Vergütungsmodell ermöglicht eine sehr hohe Investitionsquote und einen vergleichsweise hohen Rückkaufswert von Beginn an. Dr. Aron Veress, CEO der Liechtenstein Life: "Mit yourlife netto (plus) haben wir nicht nur ein wachstumsstarkes und innovatives Vorsorgeprodukt auf den Markt gebracht, sondern beschreiten neue Wege einer fairen und transparenten Vergütung. Der Erfolg bereits seit Markteinführung zeigt, dass viele Makler und Kunden Lösungen wünschen, die ihnen Rendite und ein Maximum an Gestaltbarkeit zugleich bieten." Digitale Infrastruktur als Skalierungshebel Liechtenstein Life wurde als digitaler Versicherer gegründet und kann Kunden und Partnern somit ein umfassendes Spektrum an digitalen Services für unkomplizierte und transparente Vorsorge- und Anlagelösungen bieten. In punkto Bedienungsfreundlichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit verfügt das Unternehmen laut der Bewertungsagentur ascore über eine der führenden Applikationen am Markt. Maklern und Finanzberatern steht mit dem Maklerportal der Schwestergesellschaft prosperity brokershome eines der modernsten und leistungsfähigsten Systeme für das Management von Stamm- und Kundendaten in der DACH-Region zur Verfügung. Die digitale Infrastruktur wird kontinuierlich weiterentwickelt und reduziert Kosten für Verwaltung und Management von Daten und Assets auf ein Minimum. Das signifikante Wachstum in seinen Kernmärkten ermöglicht dem Unternehmen deshalb Skaleneffekte und eine kontinuierliche Steigerung der Kosteneffizienz, von der Kunden und Partner profitieren. Über Liechtenstein Life Die Liechtenstein Life Assurance AG ist die Spezialistin für renditestarke Altersvorsorge und passgenauen Risikoschutz. Das Unternehmen mit Sitz in Ruggell, Liechtenstein, wurde 2008 gegründet und bietet Kunden, Maklern und Beratern Fondspolicen auf Basis von aktuell rund 400 ausgewählten Fonds an, die für die individuelle Lebenssituation, die eigenen Werte und das persönliche Risikoempfinden passgenau zusammengestellt werden können. Die fondsgebundenen Lebensversicherungen bieten ein Maximum an Flexibilität und können digital an Veränderungen angepasst werden. Die Liechtenstein Life zählt zu den wachstumsstärksten Anbietern in diesem Segment in der Schweiz und Deutschland. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit rund 100 Mitarbeiter im Versicherungsbereich beschäftigt. Pressekontakt: Florian Semle Digitale Klarheit - Kommunikationsberatung t: +49 177 43 75 115 m: mailto:florian.semle@digitale-klarheit.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163540/5303147 OTS: Liechtenstein Life Assurance AG