Siemens fängt sich nach jüngsten Rücksetzer!

Der Industriekonzern Siemens meldete vor zwei Wochen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Hohe Buchwertabschreibungen auf die Beteiligung an Siemens Energy und das Russlandgeschäft sorgten für den ersten Quartalsverlust seit zwölf Jahren. Operativ sehen sich die Münchener derweil auf Kurs. Der operative Gewinn stieg um mehr als ein Viertel und Auftragsbestand sowie Umsatz legten marginal zu. Einen Freudentaumel löste die Konzern damit dennoch nicht aus. In den zurückliegenden Tagen sank das Papier in den Bereich des Tiefs von Ende Juli. Seit Jahresbeginn verlor das Indexschwergewicht knapp 32 Prozent und damit fast doppelt so viel wie der DAX®. Die Einschätzung der meisten Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig positiv.

In den zurückliegenden Monaten fuhr Siemens eine Reihe von Großaufträgen ein – unter anderem einen 8,1 Milliarden Euro-Auftrag aus Ägypten für Schienentechnik und Dutzende Schnellzüge. Kürzlich traf sich Konzernchef Roland Busch mit dem Chef des Chipherstellers Nvidia. Mit Xcelerator wollen sie gemeinsam ein industrielles Metaverse schaffen. Gleichzeitig geht die Portfoliobereinigung weiter. Der Verkauf von Yunex Traffic und Mail and Parcel Logistics soll noch 2022 abgeschlossen werden. Nächstes Jahr sollen die Trennung von den Bereichen „Commercial Vehicles“ und „Large Drives Applications“ vollzogen sein. Die Geschäftsbereiche Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility werden damit weiter auf Rentabilität ausgerichtet.

Mit dem Kursrückgang seit Jahresbeginn fiel das KGV nun auf rund 17,2. Die Dividendenrendite liegt nach Angaben von Refinitiv inzwischen bei rund 3,9 Prozent. Ein Teil der Risiken scheint somit eingepreist. Weitere Rücksetzer sind dennoch nicht ausgeschlossen. Strukturierte Produkte könnten daher eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei Wertpapieren wie Aktienanleihen und Bonus Cap-Zertfikaten sind Barrieren eingebaut.

Chart: Siemens

Widerstandsmarken: 105,80/110,00/112,30 Euro

Unterstützungsmarke: 93,90/96,25/99,90/102,40 Euro

Die Aktie von Siemens prallte Mitte August bei rund EUR 112,30 an der Begrenzungslinie ist Abwärtstrends nach unten ab und stabilisiert sich nun bei rund EUR 102,40. Bei einer Erholung über EUR 105,80 besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 110/112,30. Kippt die Aktie unter EUR 102,40 droht eine weitere Verkaufswelle bis EUR 93,90.

Siemens in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 07.05.2021 – 24.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.07.2017– 24.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis Basispreis/Barriere

Finaler Bewertungstag Bemerkung Siemens Aktienanleihe HVB6ZZ* 100,00 %** 80 %*** 06.09.2023 Zinssatz 6,4 % p.a. Siemens Bonus Cap Zertifikat HB7YLF 119,84 EUR 80,00 EUR 17.03.2023 Bonuslevel/Cap: 145,00 EUR Siemens Bonus Cap Zertifikat HB7YLG 112,56 EUR 80,00 EUR 16.06.2023 Bonuslevel/Cap: 140,00 EUR

*In Zeichnung bis 08.09.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.08.2022; 13:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Siemens finden Sie unter www.onemarkets.de

