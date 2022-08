DGAP-News: net digital AG: Hauptversammlung unterstützt konsequenten Wachstumskurs und stimmt allen Tagesordnungspunkten mit überwältigender Mehrheit zu

DGAP-News: net digital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

net digital AG: Hauptversammlung unterstützt konsequenten Wachstumskurs und stimmt allen Tagesordnungspunkten mit überwältigender Mehrheit zu Düsseldorf (25. August 2022); Die Aktionäre der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker Symbol: VRL) haben auf der heutigen virtuellen, ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit mehr als 99 Prozent der Stimmen zugestimmt. Insgesamt waren 88,9 Prozent des Grundkapitals vertreten. Unter anderem haben die Aktionäre Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. CEO Theodor Niehues berichtete in seiner Rede an die Aktionäre über die Wachstumsstrategie von net digital und blickte auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück, in dem das EBITDA um rund 80 Prozent auf 0,68 Mio. Euro gesteigert werden konnte. Ein Meilenstein des Geschäftsjahres 2021 bildete die Payment-Lizenz der BaFin für net digital. Zudem wurden in 2021 die Aktivitäten im Bereich Künstliche Intelligenz deutlich vorangetrieben. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr 2022 zeigte sich Theodor Niehues zuversichtlich. Erwartet werden eine Steigerung der Gesamtleistung um rund 25 Prozent sowie ein weiter verbessertes EBITDA. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung finden Sie auf der Webseite von net digital www.net-digital.com in der Rubrik „Investor“. Über die net digital AG Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 300 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. Kontakt net digital AG +49 (0) 211 97 53 55-0

