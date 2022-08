Plug Power: Vertrag mit Amazon - Aktie schießt in die Höhe

Mittwoch Peloton, heute Plug Power. Wer eine Kooperation mit Amazon eingeht, dessen Aktie profitiert davon. Heute ist der amerikanische Wasserstoff-Player an der Reihe. Der Unterschied zu Peloton ist allerdings: Plug Power verkauft nichts über Amazon, sondern verkauft Amazon etwas - grünen Wasserstoff. Nachdem die Aktie von Plug Power schon zweistellig im Plus war, kommt sie jetzt etwas zurück und pendelt sich in etwa bei einem Plus von rund 6 Prozent ein.

Ab 2025 wird geliefert

Die beiden Parteien haben heute einen Vertrag über die Versorgung mit Wasserstoff unterzeichnet. Ab 2025 wird Plug Power flüssigen grünen Wasserstoff bereitzustellen, um die Dekarbonisierung der Geschäftstätigkeit von Amazon im Rahmen seiner Verpflichtung, bis 2040 kohlenstofffrei zu sein, zu unterstützen.

Nächster Baustein in den Plänen von Plug Power

Wie Plug Power schreibt, ist der Deal mit Amazon eine Wachstumschance und soll dem Wasserstoffspezialisten helfen, sein Umsatzziel von 3 Milliarden Dollar für 2025 zu erreichen. Diese Vereinbarung bestätigt die Strategie von Plug, ein durchgängiges grünes Wasserstoff-Ökosystem aufzubauen und seinen globalen Kunden integrierte Wasserstofflösungen anzubieten.

Freuen oder Abwarten

Obwohl Plug Power mit seinen Zahlen nicht wirklich überzeugen konnte, hat sich der Kurs von Mitte Juni bis heute etwas mehr als verdoppelt. Dieser Bewegung sollten nicht investierte Anleger aktuell nicht hinterher rennen, sondern eine Korrektur, die dringend notwendig ist, abwarten.

Auf lange Sicht bleibt Plug Power für mich ein Wasserstoffplayer, der sich am Markt durchsetzen wird. Die Amerikaner können schlüsselfertige Wasserstofflösungen anbieten und das ist gegenüber einer Vielzahl der Konkurrenz ein entscheidender Vorteil. Daher sollte die Aktie trotz ihrer hohen Volatilität für ein langfristiges Investment ausgewählt werden.

