Autodesk: Stirbt die Hoffnung zuletzt?

In 2019/2020 notierte die Autodesk-Aktie noch im mittleren Kursbereich um 178,00 US-Dollar und wurde anschließend von der Kursrallye an den Aktienmärkten nach Ausbruch der Pandemie und den zahlreichen Rettungsschirmen regelrecht gen Norden katapultiert. Im Endeffekt konnte Autodesk bei 344,39 US-Dollar im September vergangenen Jahres ihren Höhepunkt markieren und ging anschließend in eine nicht unerwartete Konsolidierung über. So schnell die Aktie zuvor angestiegen war, so schnell war sie zuletzt wieder in den mittleren Unterstützungsbereich aus 2019/2020 um 178,00 US-Dollar zurückgefallen. An dieser Stelle hat sich in den letzten Monaten eine hoffnungsvolle Bodenbildungsphase eingestellt, allerdings lässt die Dynamik an dieser Stelle zu wünschen übrig, insbesondere nach den gestrigen Verlusten.

Doppelhoch möglich

Der heftige Rücksetzer vom Donnerstag exakt an den Hochs aus Mitte August könnte nun negative Auswirkungen auf die Aktie nehmen, falls Bullen nicht schnell reagieren und frische Monatshochs etablieren. Sollte sich das Doppelhoch nämlich durchsetzen, läuft die Autodesk-Aktie Gefahr, zunächst in den Bereich von 193,00 US-Dollar und darunter sogar zurück auf 178,00 US-Dollar durchgereicht zu werden. Ein Tagesschluss oberhalb der Augusthochs von 235,01 US-Dollar könnte dagegen den kürzlich etablierten Turnaround weiter fortsetzen, Ziele wären dann im Bereich von 253,28 US-Dollar angesiedelt.