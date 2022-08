CONTINENTAL - Aktie nach Abstufung unter Druck

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 58,200 € (XETRA)

In der Continental-Aktie möchte man momentan eigentlich nicht als Investor unterwegs sein. Bereits seit März wird diese im zentralen Supportbereich ab 59 EUR gehandelt, der sich bis zum Corona-Crashtief bei 51,45 EUR hinzieht. Seit März sind die Bullen in diesem Unterstützungsbereich um eine Stabilisierung und ein Comeback bemüht und seit März scheitern diese regelmäßig. Zwar wurde der Support mehrfach gekauft, am Ende aber gab es kaum noch Marktteilnehmer, die bereit waren, mehr als 72,55 EUR für eine Aktie zu bezahlen. Die Folge war eine Konsolidierung auf diesem tiefem Niveau, in der heute fast ein neues Tief erreicht wurde.

Auslöser/Unterstützer der jüngsten Verkäufe inklusive des heutigen Abwärtsgaps dürften die aktuellen Nachrichten sein. Heute melden sich beispielsweise mehrere Analystenhäuser zu Wort und senken die Kursziele für Continental. Metzler beispielsweise stuft Continental von „Hold“ auf „Sell“ ab und reduziert das Kursziel von 105 auf nur noch 50 EUR. Auch Jefferies meldete sich heute zu Wort. Hier senkt man das Kursziel auf 83 EUR, was aber immer noch über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Continental AG

Fazit: Aus charttechnischer Sicht ist die Continental-Aktie deutlich angeschlagen. Es ist zu befürchten, dass es zu einem weiteren Eintauchen in den großen Unterstützungsbereich bis hin zu 51,45 EUR kommt. Aktuell müsste es in diesem Supportbereich nicht nur eine kleine Bodenbildung, sondern einen nachhaltigen Ausbruch über 72,55-76,30 EUR geben, um mittelfristig wieder bullisch nach vorne zu schauen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)